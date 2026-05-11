Johan Walckiers
Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho
Een opvallende ontwikkeling in de trainerssaga van Real Madrid. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano is een terugkeer van José Mourinho naar de Spaanse topclub nog lang niet uitgesloten.

Romano meldt maandagochtend dat de entourage van Mourinho al geruime tijd gesprekken voert met Real Madrid. Dat zou gebeuren ondanks de eerdere ontkenningen van de Portugese oefenmeester zelf.

De gesprekken zouden bovendien nog altijd lopen en op korte termijn opnieuw worden verdergezet. Daarmee lijkt de zoektocht van De Koninklijke naar een mogelijke opvolger van Álvaro Arbeloa een nieuwe wending te krijgen.

Mourinho ontkende eerder nochtans formeel dat er sprake was van contacten met de Spaanse grootmacht. Tijdens een persmoment reageerde hij duidelijk op de geruchten.

Mourinho ontkende contacten formeel

“Iedereen blijft praten over Real Madrid, en ik blijf het ontkennen”, klonk het bij Mourinho. “Ik heb geen contact gehad met de voorzitter of andere belangrijke mensen binnen de club.”

De Portugees benadrukte daarbij dat hij bewust geen gesprekken voert tijdens het slot van het seizoen. “Zoals ik dat eerder in mijn carrière ook gedaan heb, kies ik ervoor om nu met niemand te praten. Ik heb totaal geen contact gehad met Real Madrid.”

Mourinho was eerder al coach van Real Madrid tussen 2010 en 2013. In die periode leidde hij de club in 178 wedstrijden en veroverde hij onder meer één landstitel, de Copa del Rey en de Spaanse Supercup.

