Een jaar later zijn de rollen omgekeerd: Vanaken heeft het laatste woord en Club Brugge zet 18e Supercup in prijzenkast

Een jaar geleden won Union de Supercup met 1-2 op het veld van Club Brugge. De rollen zijn omgekeerd in 2025: Club Brugge kon deze keer zegevieren op het terrein van de concurrent. Hans Vanaken maakte het beslissende doelpunt.

Reis was de enige debutant in de Brugse basiself, Union deed het met elf spelers die vorig seizoen mee de titel pakten. Dit was geen affiche die mocht teleurstellen en dat gebeurde ook niet. Er werden al gauw enkele prikjes uitgedeeld. Een combinatie Reis-Vetlesen-Vanaken eindigde met een voorzetschot voorlangs van de Club-kapitein. El Hadj vergat een weggever van Onyedika af te straffen.

Het was wel een waarschuwing voor blauw-zwart, want Union begon meer duels te winnen en zag zijn pressing lonen. Ivanovic stevende op doel af en werkte netjes af: 1-0 na een kwartier. Club moest even bekomen, maar kwam daarna onder de druk uit en kon zo Tzolis in stelling brengen. Met hem hadden de Unionisten het niet onder de markt.

Tzolis bemoeit zich ermee

De Griek ontbond een eerste keer zijn duivels met een actie gevolgd door een schot richting verste hoek. Chambaere, de opvolger van Moris in het Union-doel, tikte in hoekschop. Chambaere moest zich wel omdraaien bij een penalty op het halfuur. Tzolis werd bij een volgende actie foutief gehinderd door Burgess en zette de elfmeter zelf om (1-1).

Club bleef de bal monopoliseren en kreeg ook enige hulp. Als gevolg van een slechte baltoets van Burgess gaf Union nogal makkelijk een hoekschop weg op slag van rust. Tzolis trapte een inswinger, Chambaere was aan de eerste paal geen meester over de situatie. Vanaken bracht zijn ploeg met een kopbalgoal aan de leiding (1-2).

Mignolet verijdelt de 2-2

Union slaagde er wel in om na de pauze het spel vaak op de helft van Club te laten afspelen. Dat gebeurde niet altijd met evenveel inspiratie, tot Rodriguez slim doorkopte. Plots stond Vanhoutte oog in oog met Mignolet. Die bewees met een straffe tussenkomst waarom hij nog altijd de nummer 1 is bij Club: een haast zekere 2-2 verijdeld.

Over die dominante tweede helft van zijn ploeg kan Sébastien Pocognoli zeker en vast tevreden zijn. Er kan natuurlijk maar één ploeg de Supercup winnen. Club Brugge heeft de verdienste dat het zich niet al te veel uit verband liet spelen nadat het een scheve situatie rechtgezet had. Het heeft een eerste prijs opgeleverd.