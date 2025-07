Simon Mignolet en Club Brugge winnen eerste prijs van het seizoen: "We hebben afgezien"

Club Brugge heeft met 1-2 gewonnen van Union Saint-Gilloise in de Supercup. Een eerste trofee om het seizoen goed mee te starten.

Club Brugge is het seizoen goed begonnen. Met een 1-2 overwinning op het veld van Union Saint-Gilloise in de Supercup, starten de Bruggelingen met een trofee.

In een interview met DAZN reageerde Simon Mignolet. "Als je speelt voor een titel, wil je die winnen, dat is normaal. Zeker voor ons." Tegen een zeer strijdlustige Union moest Club een sterke prestatie leveren. "We hebben afgezien in de laatste 30 minuten, ze hebben sterk aangedrongen."

De start van de wedstrijd was moeilijk. "Ze zetten veel druk, we incasseerden op een moeilijk moment voor onze verdediging." Maar blauw-zwart wist te reageren. "We creëerden kansen, de strafschop was verdiend."

Met knappe saves werd hij de stille held van de wedstrijd: "Ik ben blij met mezelf, niet omdat het een mooie redding was, maar omdat het belangrijk was."

En het feest? Dat blijft bescheiden. "Het is het begin van het seizoen, we hebben volgende week een zeer belangrijke wedstrijd tegen Genk. We zullen wel vieren, maar alleen in de kleedkamer."