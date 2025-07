Sébastien Pocognoli houdt zijn adem in: gaat Union opnieuw zijn beste speler verliezen?

Franjo Ivanovic zal deze zomer onvermijdelijk blijven zorgen voor interesse. Sébastien Pocognoli heeft zich uitgesproken over zijn situatie tijdens een persconferentie.

De laatste jaren is Union gewend geraakt aan het verliezen van succesvolle trainers en productieve aanvallers na slechts één seizoen. Maar deze zomer koos Sébastien Pocognoli voor continuïteit; zal Union ook zijn aanvalsduo behouden? Promise David heeft al bevestigd dat hij zal blijven. Nu is het afwachten of Franjo Ivanovic dezelfde keuze maakt.

De Kroatische doelpuntenmaker heeft zich al bewezen sinds zijn komst. Hij scoorde 21 doelpunten en gaf 7 assists in zijn eerste seizoen, en droeg zo bij aan de titel en de knappe Europese campagne van de club. Dit hielp hem om zijn debuut te maken in het Kroatische nationale elftal (en daar ook twee doelpunten te scoren).

Pocognoli is gerustgesteld door zijn gedrag

Als hij terugkijkt op zijn aankomst een jaar geleden, noemt Sébastien Pocognoli spontaan zijn aanvaller om de nieuwe mentaliteit te illustreren: "Een jaar geleden waren er twee of drie spelers met hun gedachten elders, wat moeilijk te beheren was. Dat is dit jaar niet het geval. Je kan het voorbeeld nemen van Franjo, die zich in een vergelijkbare situatie als sommige spelers van vorig jaar bevindt en heeft laten zien dat hij goed gefocust en voor de volle 100% bij het project betrokken is."

Gisteren was Ivanovic opnieuw de beste speler van Union. Sneller dan de verdediging van Club Brugge om diep te gaan voor het openingsdoelpunt, toonde hij ook veel kwaliteiten in de samenwerking met andere aanvallende spelers rond het strafschopgebied.

Pocognoli hoopt hem tot het einde te behouden: "Eerlijk gezegd is het aan hem om te beslissen. In overleg met de clubleiding. Hij moet voelen wat de juiste stap voor hem is. Bij Union kan hij nog bepaalde aspecten van zijn spel verbeteren. Met het oog op stabiliteit om aan het einde van het seizoen op het WK te staan. En met het besef dat hij het potentieel heeft om een hoger niveau te bereiken. Nogmaals, de beslissing ligt niet bij mij."