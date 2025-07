Jashari vlak voor 'terugkeer' bij Club Brugge flink met de vinger gewezen, Hayen is scherp: "Dan moet hij dat doen"

Bij Club Brugge maken ze zich op voor de 'terugkeer' van Ardon Jashari: de middenvelder traint in principe vanaf maandag opnieuw mee. Zal hij door zijn ploegmaats weer in de armen gesloten worden?

Nicky Hayen onthulde het nieuws over de terugkeer van Jashari voor de Supercup al, maar ook na afloop ging het uiteraard over de Zwitser. De trainer van Club Brugge stelt zich even in de plaats van zijn speler. "Ik zou zelf zo niet reageren", verstuurt hij een kritisch signaal richting Jashari. "Er is een contract, dan probeer je dat te respecteren."

Het is afwachten hoe lang dit nog aansleept. Hayen steunt de beslissing van Club om zijn vel duur te verkopen volledig. "Dit is een voorbeelddossier, waar we mee aantonen dat we goeie spelers willen houden. Als er geen akkoord komt tussen alle partijen, blijft hij ons spelen. Dan moet hij dat doen als prof", staat Hayen op zijn strepen.

Club Brugge wil kalmte bewaren

Jashari wil niet blijven, maar de andere spelers moeten voortaan dus wel weer met hem trainen. "We zijn nog altijd één groep en één familie. De spelers weten hoe het in het voetbal in elkaar steekt. Ze gaan misschien niet akkoord met de situatie, maar de volgende dagen zullen ons wel wat leren. We gaan niets voorspellen, we blijven vooral kalm. Of er naast Milan nog andere teams interesse hebben? Dat is mogelijk, ja."

Ook Hans Vanaken moest als aanvoerder enkele vragen over Jashari beantwoorden. "Ik ken natuurlijk niet de hele situatie. Het is heel duidelijk dat Milan interesse in hem heeft en dat hij die stap wil zetten. Wat er verder afgesproken is tussen hem, de twee clubs en het management, daar zit ik niet tussen. Het jammere is dat wij hem niet ter beschikking hadden."

Vanaken vindt voorbereiding niet verstoord

Vanaken vindt niet dat de kwestie Jashari de voorbereiding overschaduwt. "Neen, zeker niet. We moeten ons focussen, zoals we dat in de Supercup ook gedaan hebben. Wat nog zal gebeuren, ligt niet in onze handen. Je moet daar niet mee bezig zijn. De onderhandelingen zijn bezig op clubniveau. Wij moeten ons eigen ding doen op training."