Hans Vanaken zegt na Supercup-winst waar het op staat over moeilijkste momenten Club en het vervolg van transferperiode

Hans Vanaken heeft de Volkswagen Supercup in de lucht mogen steken, nadat hij zelf ook al het beslissende doelpunt maakte. De aanvoerder beseft ook wel dat de Brugse kern nog verder vorm moet krijgen in het vervolg van de transferperiode.

"Voor een eerste wedstrijd waar het om draaide mogen we tevreden zijn", is de mening van Vanaken na de zege in het Dudenpark (1-2). "Het laatste halfuur van de eerste helft was wel goed: we konden in die periode goed druk zetten en zagen hen amper op onze helft. In de tweede helft kwamen zij opzetten, wat niet zo erg is: je weet dat zij ook het liever andersom hebben."

Iedereen weet hoe gevaarlijk Union is op de tegenaanval. Desondanks blijft het opmerkelijk dat Vanaken zich zo comfortabel voelt als zijn ploeg onder druk staat. "Je weet dat er altijd een voorzet goed kan vallen voor hen. Dat gebeurde niet. We hebben het goed verdedigd, maar aan de bal hebben we iets te weinig gedaan in de tweede helft."

Vanaken ook zelf nog niet lang aan het trainen

De typische vraag na een Supercup: wat betekent dit nu over de vorm van de ploeg in kwestie? "Het is moeilijk in te schatten hoe ver we staan. Ten eerste omdat we nog niet zo lang bezig zijn. Ik ben zelf drie weken aan het trainen. Vroeger trainde je vijf of zes weken voor de eerste competitiematch. Het is logisch dat iedereen nog moet groeien."

Het probleem zal zeker niet bij Vanaken zelf zitten. "Er zijn jongens die nog maar een week aan het trainen zijn, er zijn nieuwe jongens die we moeten inpassen. Er zullen nog spelers bijkomen en vertrekken", maakt Vanaken zich geen illusies. "Er kan tot einde augustus nog veel gebeuren", is hij realistisch over de transferperiode.

Club Brugge put vertrouwen uit Supercup-winst

Los hiervan maakt Vanaken zich sterk dat de staf ook nu al voldoende opties heeft. "De opstelling en de selectie kan er elke week anders uitzien. Dit is een match waar we op kunnen bouwen. We hebben twee doelpunten kunnen maken, we putten hier vertrouwen uit naar volgende week toe."