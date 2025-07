Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over Ludovit Reis (Club Brugge)

Club Brugge pakte zondag meteen zijn eerste prijs van het seizoen: de Supercup. Voor Ludovit Reis werd het een droomdebuut. De Nederlander speelde zijn eerste officiële match en won meteen zijn allereerste trofee.

Club Brugge is zijn seizoen op de best mogelijke manier gestart: met een prijs. Blauw-zwart won zondagavond de Supercup van Union SG met 1-2.

Voor Ludovit Reis was het extra speciaal. De zomeraanwinst van Club Brugge speelde zijn eerste officiële wedstrijd voor de club, en won zo meteen ook de eerste prijs uit zijn carrière. Het zal smaken naar meer voor de Nederlander.

Franky Van der Elst blijft voorzichtig in zijn uitspraken, maar ziet dat er toch veel potentieel in zit. "Hij is wel iemand die geregeld uitzakt om de opbouw mee op gang te krijgen", vergelijkt hij hem met Jashari bij DAZN.

"Maar het is logisch dat het voor hem nog wat aanpassen is. Ook het ritme. De tweede klasse in Duitsland is toch niet het niveau van onze Jupiler Pro League."

"Aanpassen is nodig, maar je ziet toch nu al dat hij wel iets kan. In de vorige wedstrijden speelde hij goed, hij scoorde ook. Het is dus veelbelovend", besluit Van der Elst.