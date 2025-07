LIVE: Club Brugge in de Supercup op bezoek bij de landskampioen, beide ploegen jagen op eerste trofee van seizoen

De bekerwinnaar treft de landskampioen in de Supercup, zoals de traditie het wil. Zo zijn Club Brugge en Union in het weekend voor de competitiestart sowieso verzekerd van een goede test.

Het is ook een mooie affiche: de twee ploegen die de laatste jaren zich steevast onder de titelkandidaten mengden, geven elkaar partij in de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. Club Brugge kwam steeds als overwinnaar uit die strijd, tot vorig seizoen. Union pakte de landstitel na een waanzinnige reeks in de play-offs.

Het is nu uitkijken wat het vervolg gaat geven. Union maakt zich sterk dat het makkelijker spelers kan overtuigen om naar het Dudenpark te komen, aangezien het verzekerd is van Champions League-voetbal. Met Moris, Machida en Sadiki zag USG al sterkhouders vertrekken, maar positief is dat aanvallers als Ivanovic en David er nog zijn.

Reis debuteert mogelijk bij Club Brugge

Er kan op de transfermarkt natuurlijk nog wel één en ander gebeuren. Voor nieuwkomers Zorgane en Florucz telde Union wel wat miljoenen neer. De verwachting is echter dat aan de Supercup begonnen zal worden met allemaal spelers die er vorig seizoen ook al waren. Bij Club Brugge is het vooral uitkijken naar het debuut van Reis.

De middenvelder is overgekomen van Hamburg. Tzolis heeft ook redenen om opnieuw te schitteren, nadat hij een nieuw contract tekende tot 2029. Een ander thema dat in Brugge wel speelt, is de concurrentiestrijd onder de lat. Zekerheid is er nog niet helemaal, maar Mignolet lijkt het te halen in de strijd met Jackers voor die positie in doel.

Ook veel uitgaand verkeer bij Club

Naast Reis zijn Forbs en Tresoldi nieuwe gezichten, maar met het vertrek van De Cuyper, Talbi, Jutgla en Nielsen was er ook heel wat uitgaand verkeer. Al deze zaken geven de Supercup toch een extra pigment. Wie staat er het beste voor vlak voor de competitiestart? Volg Union SG - Club Brugge om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!