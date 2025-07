Christian Burgess is duidelijk over strafschop van Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Geen nieuwe prijs voor Union SG. De landskampioen verloor de Supercup met 1-2 van Club Brugge. Christian Burgess was uiteraard teleurgesteld.

Union SG en Club Brugge speelden zondag de Supercup. Blauw-zwart won de wedstrijd met 1-2, waardoor de landskampioen zijn seizoen niet met een nieuwe prijs kon starten.

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld met het resultaat", zei verdediger Christian Burgess na afloop bij DAZN. "Het waren echt twee cadeautjes die we ze gaven."

Club scoorde de gelijkmaker vanop de stip, en maakte voor rust 1-2 vanuit een corner. "Maar we hoeven niet té teleurgesteld te zijn. We brachten een goede prestatie."

"We creëerden genoeg kansen in de tweede helft om gelijk te maken en dan strafschoppen te forceren, maar mocht niet zijn. Het was een van die wedstrijden", gaat Burgess verder.

Hij was ook de man die de strafschopfout maakte. Een heel onnodige, en dat weet hij zelf ook. "Het was een duidelijke penalty, ik moest gewoon recht blijven. Het was een goede schijbeweging van Tzolis, die de strafschop goed omzette."