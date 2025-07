Van spelen voor 50 000 man naar Dudenpark: Club-nieuwkomer Reis onthult zijn gedachten, Hayen evalueert zijn debuut

Plots stond Ludovit Reis dan in het Dudenpark. De inkomende transfer van Club Brugge is wel andere omstandigheden gewend. Er is een manier om weer in meer indrukwekkende decors te voetballen: zich met Club plaatsen voor de Champions League.

Reis vond alleszins wel dat Union ook het niveau van een ploeg uit het kampioenenbal waard was. "Het was een sterke tegenstander. Je kan zien dat ze Champions League gaan spelen. Ze hebben kwaliteit op het middenveld. Het was een lastige wedstrijd, maar uiteindelijk hebben we het goed gedaan", haalt de Nederlander voldoening uit de prestatie van Club.

De middenvelder heeft er dus enkele jaren in de Tweede Bundesliga opzitten. Bij HSV speelde hij gemiddeld wel voor meer dan 50 000 man. Dat is anders dan in het gezellige en sfeervolle, maar verouderde Joseph Marienstadion. "Ik wil van niemand slechte dingen zeggen, ook over het stadion wil ik niets slechts zeggen", grijnst Reis. "In Duitsland zijn de stadions iets groter, maar daar gaat het niet om."

Ludovit Reis wil met Club Champions League in

Wat is dan wel van belang? "Dit was een eerste wedstrijd waar het om ging, daar heb ik van genoten. Je kunt altijd nog wel op details werken, maar uiteindelijk draait het erom dat je een eerste prijs pakt. Dit voelt lekker. Het gaat erom dat we als collectief die lijn doortrekken. We willen de Champions League in. We moeten daar altijd klaar voor zijn."

De nieuwkomer gelooft dus dat het potentieel aanwezig is voor een mooi seizoen. "Dat moeten we elke wedstrijd laten zien. In het begin moet je er weer even in komen: het is een nieuwe club voor mij en een nieuwe omgeving. Ik ben goed opgevangen door de club en door de ploegmaats. Ik heb alles wat ik nodig heb. Dan draait het erom hoe je zelf presteert."

Hayen ziet dat Reis zijn stempel al drukt

We vroegen Nicky Hayen hoe hij de prestatie van Reis zag. "Het is iemand die zijn start niet gemist heeft. Het is nog zoeken naar automatismen bij balbezit en balverlies, maar hij probeert zijn stempel te drukken. We gaan werken op de details. Al bij al speelt hij een verdienstelijke wedstrijd. Het is leuk voor hem om na een paar weken al een eerste trofee te pakken. Dat moet hem en de rest van de ploeg een boost geven."