Union-coach Sébastien Pocognoli spreekt klare taal na verloren Supercup: "Dat had niet onverdiend geweest"

Union Saint-Gilloise heeft met 1-2 verloren in de Supercup. Sébastien Pocognoli blijft echter trots op de prestatie van zijn troepen tegen Club Brugge.

Union SG won afgelopen seizoen de titel na waanzinnige Play-offs. Nu was het aan Nicky Hayen om het Dudenpark met een lach te verlaten, nadat hij alles heeft geprobeerd om de titelrace hier te laten kantelen tijdens de Play-offs.

Ondanks de nederlaag maakt Sébastien Pocognoli zich geen zorgen: "Het was een prestigieuze wedstrijd, ook al was het nog steeds de voorbereiding. Ik ben blij met het algemene optreden. We hadden 25 goede eerste minuten, daarna was Club Brugge agressiever aan de tweede en derde bal. Ze hebben Vemant, Tzolis of Vetlesen goed geïsoleerd", legt hij uit tijdens de persconferentie.

Pocognoli maakt zich geen zorgen

"Een gelijke stand bij de rust of aan het einde van de wedstrijd zou niet onverdiend zijn geweest", vervolgt de Union-trainer, die positief blijft. "De nieuwkomers hebben zich ook kunnen tonen. Ik zie veel bemoedigende signalen voor een vierde week van voorbereiding."

Een week voor de hervatting zal Union nog sterker worden: "Dit heeft geen invloed op het vertrouwen, het legt gewoon de basis voor het seizoen, ik zou veel meer bezorgd zijn geweest als er geen intensiteit of verlangen was geweest."

Volgende vrijdag zal de kampioen 'echt' aan zijn seizoen beginnen met een altijd lastige uitwedstrijd tegen Antwerp. Met trainingen en de minuten die ze vandaag hebben ontvangen, zullen spelers die fysiek wat achterlopen zoals Promise David, Mohammed Fuseini of zelfs Anan Khalaili en Ousseynou Niang hun gebruikelijke scherpte terugkrijgen.