Welkom in België, Ludovit Reis: capaciteiten én werkpunten onthuld van Nederlander die bij Club Brugge basisplek opeist

Ludovit Reis heeft zijn eerste officiële wedstrijd in België achter de rug. Die heeft ons heel wat geleerd over de capaciteiten en de werkpunten bij de Nederlander van Club Brugge. We duiden deze aan de hand van een aantal momenten uit de Supercup.

Reis heeft de technische bagage om zijn steentje bij te dragen aan de Brugse combinaties op de korte ruimte. Dat laat een combinatie met Vetlesen en Vanaken uit het wedstrijdbegin zien. Het helpt dat alle andere middenvelders onderling automatismen hebben. Reis hoeft dus niet eens zoveel te doen om als tussenstation van dienst te zijn. Naarmate hij meer geïntegreerd raakt, zal hij hier ook zelf steeds meer bepalend in worden.

Vanuit het middenveld is Reis ook goed voor infiltraties tot in de box. Bij één van die momenten zweepte hij de bezoekende fans op. Het toont aan dat hij het type speler is dat een band met het publiek wil opbouwen en zich als nieuwkomer zeker niet wegsteekt. Op zijn 25ste heeft hij al wel wat watertjes doorzwommen. Reis was een leidersfiguur bij HSV en lijkt wel de persoonlijkheid te hebben om dat ook bij Club te worden.

Fysieke spel in JPL uitdaging voor Reis

Tussen minuut 10 en minuut 25 was Union het gevaarlijkst, simpelweg omdat het in die periode de meeste duels won. Dat was ook voor Reis een stevige uitdaging. Hij is met zijn 1m78 natuurlijk ook niet de man met veel gestalte en zal wel moeten wennen aan het soms vrij fysieke spel in de JPL. Hij is wel het type speler dat in balverlies durft doordekken, maar dat is lang geen garantie gebleken om het duel werkelijk te winnen.

Qua duelkracht en intensiteit is het voor hem wel de ideale test om vlak voor de competitie Union te bekampen. Bij weinig Belgische ploegen zijn die termen zo gelinkt aan de identiteit. Reis moest dat op een bepaald moment ook ondervinden: hij werd de bal afgesnoept door Fedde Leysen (foto bovenaan). Het is voor zulke momenten dat Reis het meest moet opletten.

Reis snel in basiselftal Club Brugge

Door het oprukken van Leysen was Niang achterin gebleven. Als die nog hoog op zijn flank stond of daar een andere speler met snelheid zich aanbood, had dit echt gevaarlijk kunnen worden. De Supercup gaf Reis een goed beeld van wat hem in België nog vaker te wachten staat. Zelf wisselde hij positieve en minder positieve zaken af. Hij heeft in elk geval de verdienste dat hij zich zo snel in de Brugse basiselftal heeft geknokt.