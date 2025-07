Wie had bondscoach Rudi Garcia in de gaten tijdens de Supercup? "We volgen ze aandachtig op"

Zoals bij bijna alle grote wedstrijden in België, was bondscoach Rudi Garcia aanwezig op de tribune om de Supercup tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge bij te wonen. Hij kwam kijken naar (potentiële) Rode Duivels.

Rudi Garcia was niet toevallig aanwezig bij de Supercup. De bondscoach van de Rode Duivels maakte van de match gebruik om verschillende spelers te observeren.

"Dit is het begin van het seizoen, de eerste wedstrijd tussen de kampioen en de winnaar van de beker", begon Garcia. "Er zijn Belgische spelers aan beide kanten en we houden ze nauwlettend in de gaten."

Sommigen staan hoog op het lijstje van de bondscoach, anderen hopen nog steeds op hun eerste selectie (waarschijnlijk Castro-Montes en Vanhoutte). Bij de laatste interlandperiode was er zelfs geen enkele speler van Union bij. "We zullen zien hoe ze het seizoen aanvatten."

De houding is even belangrijk als het niveau. "Het is mijn rol als bondscoach om te zien hoe de spelers zich gedragen op het veld, maar ook in intensiteit, verlangen en concentratie."

Met nog enkele weken te gaan tot de volgende interlandbreak, begint de bondscoach de contouren van zijn volgende selectie te schetsen. Op 4 september zal België Liechtenstein en daarna Kazachstan ontmoeten in het kader van de kwalificaties voor het WK 2026.