Wat een drama! Union verliest in slotminuten titel na doelpunten van... Homma en Lang en een bloedstollende laatste speeldag

Union heeft de titel uit handen gegeven. In een match die ze volledig onder controle hadden, lieten ze Club Brugge in de laatste minuten toch gelijkmaken en later scoorde Lang zelfs de winnende goal. Sandra maakte er nog 1-3 van. De titel ontglipt hen zo en gaat toch naar... Antwerp.

Union was ontketend. Ze roken de titel en als er ook maar één kansje was, gingen ze dat deze keer niet laten liggen. Club kwam er eigenlijk niet veel aan te pas. Een paar keer Noa Lang ja, maar die kreeg het al snel aan de stok met Teddy Teuma en daarna was het ook niet veel soeps meer.

Boniface bewijst waarde met één actie

Aan TT kom je niet in het Dudenpark. Het was ook Teuma dat het vuur aan de lont stak met een heel goed schot, maar Mignolet weigerde zich gewonnen te geven. De doelman deed dat nog eens over op een schot van Boniface. Club had ook wel wat personeelsproblemen, zoals u wel weet. Sabbe kreeg zijn eerste basisplaats, Nusa moest als diepe spits spelen... En op de bank zaten buiten Sowah enkel jongens van Club NXT.

Union had zo ook zijn problemen. Boniface was duidelijk niet fit. De spits slenterde vooraan rond alsof het een wedstrijd in de voorbereiding betrof. Na de rust bewees hij echter waarom Geraerts hem liet staan. Met een subtiele tik zette hij Adingra op weg naar doel en die maakte het af met een gekruist schot. Union kampioen op dat moment, want Genk stond ook voor tegen Club.

Nagelbijtende Teuma

Het andere twijfelgeval, Teuma, viel snel in de tweede helft uit. Union moest het nog een halfuur zien te redden zonder zijn kapitein en sterkhouder. Spanning troef, want intussen had Antwerp wel al gelijkgemaakt. Maar het Dudenpark ontplofte nog een keer toen Genk weer op voorsprong kwam.

De 1-0 vasthouden of er nog eentje bij doen en het feest kon beginnen. Teuma beet zijn vingernagels af aan de zijkant, de supporters gingen niet meer zitten. De kansen volgden elkaar op. Club was rijp voor de slachtbank... Maar die tweede wou maar niet vallen. Het uitvallen van Teuma had echter zijn gevolgen.

Zo bleef Club Brugge erin geloven. Homma mocht van dichtbij binnenduwen en Lang velde even later het nog veel hardere verdict. Een klap die ze niet meer te boven kwamen. Wat een domper! De spelers lagen achteraf uitgeteld en aangeslagen op het veld.