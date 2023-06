De titel verliezen voelt dit jaar totaal anders aan voor Karel Geraerts

Voor het tweede jaar op rij grijpt Union SG net naast de landstitel. En opnieuw is Club Brugge de grote boeman.

Tot een minuut voor het einde van de wedstrijd was Union SG de virtuele kampioen. Club Brugge scoorde in de slotfase echter nog drie keer, waardoor de titel eerst naar Genk, maar na de gelijkmaker van Alderweireld naar Antwerp ging.

De teleurstelling bij trainer Karel Geraerts was dan ook bijzonder groot. “Dit maakt een sportman als ik heel triest”, was zijn eerste reactie bij Sporza.

Al was hij ook op zijn hoede na de 1-0-voorsprong. “We hadden de wedstrijd onder controle, maar daarna duurde hij iets te lang. Je weet dat de bal dan altijd eens goed kan vallen en dat gebeurde ook.”

Zijn ploeg kan maar één iets verweten worden. “We gaven bijna niets weg en als we onszelf iets kunnen verwijten, is dat we dat tweede doelpunt niet gemaakt hebben. Maar nu is het zeker niet het moment voor verwijten.”

De titel verliezen komt dit keer echter veel harder aan dan vorig jaar. “Uiteraard. Ik heb ook niets gezegd tegen mijn spelers, iedereen moet zijn emoties zelf beleven. De komende dagen zullen wel rustig worden. Blijf ik bij Union? Daar ga ik vanavond niet op antwoorden.”