Rik De Mil laat van zich horen of hij nog een toekomst heeft bij Club Brugge

Rik De Mil was met Club Brugge dan toch nog van doorslaggevend belang in de play-offs. Hun zege op Union SG bezorgde Royal Antwerp FC uiteindelijk de titel.

Royal Antwerp FC volgt Club Brugge op als landskampioen en daar heeft blauwzwart een heel dikke vinger in. Door te winnen van Union SG had Royal Antwerp FC uiteindelijk genoeg aan een gelijkspel op Genk om de titel te pakken.

Club Brugge leek te herleven toen het zich kwalificeerde ten nadele van KAA Gent voor de Champions’ Play-Offs, maar de ploeg van Rik De Mil werd daarin snel met de neus op de feiten gedrukt.

Uiteindelijk kon het toch nog winnen van Royal Antwerp FC en op de slotspeeldag besliste blauwzwart dat de titel niet naar Union SG ging. Bij Club Brugge is het vooral uitkijken wat De Mil na dit seizoen doet.

Wordt hij assistent van Ronny Deila of zoekt hij toch andere oorden op. De Mil bleef na de match eerst en vooral de prestatie analyseren, maar uiteindelijk kon hij ook niet anders dan toch wat te zeggen over zijn eigen toekomst.

“Of ik er zelf nog bij ben? Dat kan, want er is een heel duidelijke vraag van de spelers, het bestuur en de fans om in Brugge te blijven. Dat is een mogelijkheid, maar ik moet mijn opties rustig eens bekijken”, liet hij weten aan Sporza.