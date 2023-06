Marc Degryse zag wie Union SG de titel afnam: "Ik ben zelfs zijn naam vergeten"

Union SG moest in de slotfase van de wedstrijd de zege tegen Club Brugge uit handen geven. Het kostte de troepen van Karel Geraerts uiteindelijk de titel.

Royal Antwerp FC mocht uiteindelijk toch uitgerekend Club Brugge bedanken om met een 2-2-gelijkspel voldoende te hebben voor de landstitel. “Ritchie De Laet zei voor de camera dat hij Club Brugge bedankte, maar eerlijk gezegd, Club Brugge stelde meer dan vijfentachtig minuten niets voor op Union”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Plots kwam daar een duiveltje uit een doosje. “En dan is daar een klein Japannertje — met alle respect gezegd. Ik ben zijn naam vergeten! Hoe bestaat het? Hij stond bij de bewuste hoekschop tegenover Nilsson van twee meter. En toch trapt hij de bal erin.”

Dit scenario had niemand durven voorspellen. “Ik weet wel, ik ben geacht om grote analyses te verzinnen, maar wat op deze zondagavond gebeurde, gaat veel verder dan tactiek en wedstrijdontleding. Het is één bol emotie. Union had gewoon pech — een bal die slecht valt. Je mag de ploeg en Karel Geraerts niet verwijten. Maar zó kort voor de meet? Het moet een verschrikkelijk gevoel zijn.”