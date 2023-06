Fans Union groots in de nederlaag: dit was Vorst uren na de match

De teleurstelling bij de supporters van Union was groot, maar die moest ook doorgespoeld worden. En hun reactie na de dramatische uitkomst van de laatste speeldag mocht er zijn...

Even was het stil in het Dudenpark. Maar dat duurde ook maar een uurtje. Na de wedstrijd werden de spelers luid toegezongen en werd hen een hart onder de riem gestoken. Uren na de wedstrijd zaten de cafés in de buurt nog tjokvol en werd er stevig gefeest.

De tapkranen stonden open, want het verlies van de titel moest doorgespoeld worden. Buiten een klein relletje toen de fans het veld op mochten, gebeurde er letterlijk niets wat niet door de beugel kon. Zo kan het dus ook.