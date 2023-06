Het groeibriljantje van Club Brugge dat tot vorige week goed verstopt was: "Hij heeft veel weg van Noa Lang"

Tot minuut 88 in Union-Club Brugge zullen er veel mensen geweest zijn die nog nooit van Shion Homma gehoord hadden. De Club-fans volgen zijn verrichtingen bij Club NXT echter al een heel seizoen en wisten dat hij er op een bepaald moment zou staan.

Homma had 79 seconden nodig om Union de titel te ontnemen met een goal van dichtbij. Even later zette hij Noa Lang zelfs op weg naar de 1-2. Club Brugge betaalde vorige zomer 500.000 euro voor de Japanner op aanraden van de scouting. En het geloof in de kleine dribbelaar is groot.

Bij Club NXT scoorde hij vier keer en gaf hij vier assists. "Hij heeft inderdaad iets weg van Noa Lang. Hij gaat graag de één-tegen-één aan en behoudt het overzicht. Verdedigend en positioneel is er wel nog werk aan", liet Rik De Mil ons gisteren weten.

Homma moet volgend seizoen normaal gezien permanent aansluiten bij de A-kern. De 22-jarige Japanner van 1m64 wordt gezien als een ruwe diamant.