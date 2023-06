Ontknoping met zoveel drama! Toby Alderweireld knalt Antwerp na rollercoaster in extremis naar de landstitel

Genk en Antwerp konden elk met een ander gevoel naar de slotspeeldag, waarop alle dromen alsnog in vervulling konden gaan. De ene ploeg blij dat de titel nog kon, de andere ploeg ging voor een herkansing. Wat volgde was een scenario dat niemand had kunnen voorspellen.

Veel sfeer en spanning vooraf rond de Cegeka Arena, in aanloop naar de affiche tussen twee clubs op hun dag van de waarheid, na een heel seizoen te strijden voor het allerhoogste. Zouden de verwachtingen ingelost worden? Er werd vooral naar spitsen Janssen en Tolu gekeken, die vragen rond hun fitheid moesten beantwoorden.

Vooral momenten van opwinding aanvankelijk bij tevergeefs geclaimde strafschoppen. Genk had steriel overwicht, maar iedereen leek zich er al bij neer te leggen dat de kleedkamers met een 0-0 werden opgezocht. Tot op slag van rust El Khannouss Tolu vrijspeelde, de Nigeriaan pegelde rechts boven knap binnen (1-0).

Genk virtueel kampioen bij de rust

Genk virtueel kampioen. Nog voor in Limburg opnieuw was afgetrapt, sijpelde echter al het nieuws door dat Union dankzij Adingra die fakkel had overgenomen. Ook in Genk kwam er een wending. Antwerp kwam wat aandringen en legde via Vermeeren en Bataille een fraaie aanval op de mat. Kerk rondde met een gelukje af (1-1).

Via een thuisverdediger hobbelde de bal in de netten. Zo'n deviatie die meeviel mocht wel, zullen de fans van de Great Old gedacht hebben, met vorige week nog in hun gedachten. De gelijkmaker deed de ploeg van Vrancken opnieuw naar voren trekken, maar ook de frustratie groeide nadat de bal weer eens niet op de stip ging.

Onsterfelijke Alderweireld

Die maakte dan weer plaats voor vreugde wanneer Heynen van dichtbij de 2-1 in doel werkte. Wanneer in het slot het nieuws kwam dat Club nog op en over Union ging, zou een zege voor Genk volstaan voor de titel. Antwerp had nu echter aan een punt ook genoeg en Alderweireld maakte zich onsterfelijk in de extra tijd.