Nu al een Antwerp-legende, maar Toby Alderweireld zijn goal beroert miljoenen overal ter wereld

Gaat de kathedraal van Antwerpen straks een foto van Toby Alderweireld krijgen? De man met de tattoo van het iconische gebouw heeft zichzelf ook tot Antwerps icoon verheven. Maar niet enkel in Deurne Noord kunnen ze niet genoeg krijgen van zijn raket in de winkelhaak.

Overal ter wereld smult men van de beslissende goal in de slotminuten. Een mooier einde van de competitie was moeilijk te bedenken voor iedereen die RAFC een warm hart toe draagt. Maar met zijn verleden bij Ajax, Atlético Madrid, Tottenham en de Rode Duivels is Alderweireld ook een internationaal bekende naam.

En dus werd het filmpje overal gretig gedeeld, tot in de Emiraten toe. De verdediger heeft eindelijk wat hij met Tottenham nooit kon bereiken: een titel. En dat leverde hem heel wat felicitaties op.

The 94th minute goal that Toby Alderweireld scored to win the title for his hometown club, Royal Antwerp. 😮‍💨🇧🇪



It was a beauty. 🥵



An all-time great football moment. Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp last summer, as he always promised he would. Tonight, he has won them their first league title since 1957 with this incredible strike vs Genk in the 94th minute! pic.twitter.com/KIysphCZKk — Colin Millar (@Millar_Colin) June 4, 2023