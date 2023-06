Philip Albert bevestigt dat KRC Genk bestolen werd: "Dat was zeker strafschop"

KRC Genk greep zondag in de slotfase naast de titel. Al wordt in Limburg vooral gesproken over twee strafschopfases bij de 1-1.

In de tweede helft gingen de poppen stevig aan het dansen. Op nauwelijks enkele minuten tijd claimde KRC Genk twee keer een strafschop. Trainer Wouter Vrancken zei achteraf dat zijn ploeg minstens één strafschop verdiend had.

Ook analist Philip Albert is die mening toegedaan. Aan La Dernière Heure is hij duidelijk: Genk had een strafschop moeten krijgen. Hij verwijst naar de fout op McKenzie. Over het geval met Paintsil kan gediscussieerd worden.

Wat Albert ook opviel is dat Genk zo zenuwachtig acteerde op de slotspeeldag, nog meer dan in alle andere play-offwedstrijden. “Voor Genk is het wreed, want spelers als Bryan Heynen en Mike Trésor hebben een geweldig seizoen gedraaid. Bilal El Khannouss ook”, klinkt het.

Al zag Albert ook het grote kantelpunt. “Sinds het vertrek van Paul Onuachu zijn er te veel punten verloren gegaan. Genk heeft in deze play-offs veel nervositeit getoond, in tegenstelling tot Antwerp, en daar komt het misschien wel op neer.”