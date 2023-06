Vincent Janssen onthult geheim coach Mark Van Bommel en blikt terug op "mooiste seizoen uit zijn leven"

Met 21 doelpunten in alle competities had Vincent Janssen een enorm aandeel in de dubbel die Antwerp heeft gepakt. Voor de Nederlander is het dan ook één van de mooiste seizoenen uit zijn carrière.

Nee, niet één van de maar net hét mooiste seizoen uit mijn leven reageert hij na het gelijkspel op heet veld van Genk. "21 doelpunten is geen slechte statistiek. Ik ben voor het team ook heel belangrijk geweest zonder te scoren en dan die dubbel winnen... Dat is echt prachtig", vertelt Janssen. De titel is virtueel vijf keer rondgegaan tussen Antwerp, Racing Genk en Union maar uiteindelijk gaat hij dus toch naar de havenstad. Op het veld in Genk kregen de spelers door reacties van de supporters heel goed mee wat er gebeurde tussen Union en Club Brugge. "Het waren echt heel veel emoties door elkaar heen op het veld. Door het gejuich heb je wel door dat Club Brugge één of twee keer gescoord had. Toby bleef ons vanop het veld altijd kalm aansturen en levert ons uiteindelijk ook de titel op. Teamwork Antwerp levert al zeker niet de speler van het jaar af op de Pro League awards maandag maar toch pakken ze de dubbel. Ligt het geheim dan bij de trainer? "En bij de groep", vindt Janssen. "Het team is zo hecht", blaast hij. "En met Van Bommel draait het niet alleen om stijl en tactiek maar hij gaat goed met mensen om. Hij blijft goed met iedereen praten en stoomt ons ook mentaal elke week opnieuw klaar", onthult hij.