Scheidsrechtersbaas spreekt zich uit over fases in Genk-Antwerp die nog andere kampioen hadden kunnen aanduiden

Na Genk-Antwerp waren het de bezoekers die de titel konden vieren, al waren er wel wat fases die het naar de andere kant had kunnen doen overhellen. Daar heeft de scheidsrechtersbaas zich nu over uitgesproken.

Meerdere keren in deze topaffiche werd een strafschop geclaimd, meestal door Genk. Verboomen ging er geen enkele keer op in. De meeste fases worden niet voldoende voor een elfmeter geacht, maar één keer bestond die mogelijkheid wel, zegt Bertrand Layec bij Eleven. Het ging over een duel tussen Paintsil en Avila.

Laatstgenoemde liet zijn voet hangen, waarna Paintsil ten val kwam. "Een penalty had hier gekund als de scheidsrechter dat op het veld beslist had. Ik denk dat er contact is. De scheidsrechter heeft besloten dat de verdediger zijn voet zet om de bal af te blokken."

🗣️ | Bertrand Layec over de strafschopfases in #GNKANT: "Een penalty had hier gekund." 🔍⚠️



Bekijk alle analyses hier: https://t.co/U6fBdyRXhZ! 👈 pic.twitter.com/15GvidIqgh June 5, 2023

"We zien een contact tussen de aanvaller en de verdediger. De aanvaller gaat ook wat overdreven naar de grond. Het is een beslissing die op het veld genomen moet worden", onderstreept Layec. "De scheidsrechter heeft de vrijheid om te beslissen en heeft die avond geen strafschop gefloten."

De vermeende fout is te licht voor een VAR-interventie. "Tijdens de play-offs hebben we gezegd dat toegekende strafschoppen bijna onbetwistbaar moeten zijn voor de VAR. We wilden duidelijke strafschoppen en situaties. In zo'n belangrijke en intense match moeten de beslissingen onbetwistbaar zijn."