Overmars spreekt al over transfers én over belangrijkste voorwaarde om door te groeien: "Al jaar mee bezig"

De Antwerp-spelers zijn omstreeks 15u in het districtshuis van Deurne aangekomen. Daar werden ze al opgewacht door enkele honderden fans. Maar vanavond worden er duizenden verwacht. De meeste spelers verborgen nu al hun kleine ogen achter een zonnebril. Marc Overmars was echter nog bij de pinken

Overmars genoot duidelijk nog na. "Ik denk, zoals je kunt zien, is het uniek. Het is mooi dat je geschiedenis schrijft na zoveel jaar wachten. Dat is het mooiste van alles. Het komt vroeger dan verwacht, maar als het moment er is, moet je dat pakken. De spanning was ongekend. Ik moet zeggen: megaspannend. Zo'n ontknoping kan volgend jaar niet meer."

Overmars weet echter ook dat het nu aan hem is om een nog beter team te bouwen. "Je bent al een jaar aan het vooruit plannen. We hebben onze targets klaar staan. De groep en de stad moet hiervan nu genieten. Als we met het stadion kunnen beginnen, kunnen we doorgroeien en dat is heel belangrijk voor ons."

Paul Gheysens was alvast heel lovend over zijn werk. "Prachtig om te horen. Je doet het met z'n allen. De familie heeft er zoveel bloed, zweet, tranen en financiën ingestopt. Dan is het mooi dat je dat kunt belonen. Ongetwijfeld zullen er spelers komen en weggaan."

En de goal van Toby Alderweireld? "Een detail, daar hadden we op getraind. Dit scenario hadden we op training meegenomen. Dus het was geen toeval. Dat Toby hem binnenknalt, maakt het sprookje compleet. Hij doet dat niet zo vaak. Je moet het bewaren voor het beste moment."