Toby Alderweireld komt met totaal onverwachte wending na titel met Antwerp

Toby Alderweireld knalde Antwerp in blessuretijd naar de titel. Een ongelofelijke ontknoping van de competitie.

KRC Genk waande zich zowaar kampioen van de Jupiler Pro League, maar dat was zonder Toby Alderweireld gerekend. In de 94ste minuut trapte hij The Great Old met een heerlijke goal naar de landstitel.

Direct na de match had Mega Toby maar weinig woorden om zijn gevoelens te beschrijven. Hij sprak over het feit dat niemand Antwerp de titel gunde, dat hij zo’n bewuste keuze gemaakt had voor The Great Old en dat dit alles voor de fans was.

Maar later op de avond, te midden van het feestgedruis, liet hij plots een totaal onverwachte uitspraak noteren. Na het WK besliste Alderweireld om een punt te zetten achter zijn carrière als international.

Bij Het Nieuwsblad liet hij nu echter iets totaal anders noteren. “Als de bondscoach me nodig heeft, moet hij maar bellen. Voor mijn land spelen is heel speciaal”, zei Alderweireld. Een comeback in de maak? Dinsdag geeft Tedesco zijn selectie vrij. Kijken dus of Alderweireld er bij is.