Bryan Heynen ging van de hemel naar de hel: "Aan die woorden hebben we nu niet zoveel"

Twee minuten, dat was het verschil tussen de landstitel voor Genk en Antwerp. Bryan Heynen zat in zak en as na afloop van de wedstrijd.

De aanvoerder van de Limburgers geraakte speelklaar voor de ontknoping tegen Royal Antwerp FC, nadat hij in de voorlaatste wedstrijd op Club Brugge het veld geblesseerd moest verlaten. Dat Genk op twee minuten van het einde nog virtueel kampioen was, was eigenlijk al een mirakel.

En toen kwam het moment van Mega Toby. “Als je die bal van Alderweireld ziet binnenvliegen, zak je letterlijk door de grond. Uiteindelijk is dat voetbal”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Een dramatische ontknoping voor Heynen en co. “We kennen uiteraard een heel mooi seizoen - zeker als je ziet van waar we komen. Tweede worden is nog altijd mooi, maar de titel zat er echt gewoon in. Op een paar seconden laat je het liggen. Dat is heel erg jammer, voor iedereen in en rond de club. Voor alle supporters die hier week in, week uit stonden. Spijtig genoeg hebben we niks kunnen teruggeven.”

Nochtans leek Genk de controle te hebben, maar het draaide toch anders uit. “Na de match spraken Wouter Vrancken, voorzitter Peter Croonen en Dimitri de Condé ons nog toe. Ze zeiden dat we trots mochten zijn en dat ze dankbaar waren. Aan die woorden hebben we misschien nu niet zoveel, maar we moeten zorgen dat dit niet ons hele seizoen gaat overschaduwen. Het zal een paar dagen moeilijk zijn. Je hebt tijd nodig om zoiets te verwerken. Maar over twee of drie weken moet je dit achter je laten en opnieuw beginnen.”