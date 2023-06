Antwerp-baas doet meteen al zware uitspraken: "Vanaf nu elk jaar"

Het feestgedruis in Antwerpen is absoluut nog niet gaan liggen, maar het is ook al tijd om vooruit te kijken. Antwerp heeft werk om voor volgend seizoen een nog beter team op de been te brengen. Want er liggen nieuwe uitdagingen in het verschiet.

The Great Old moet de ambitie hebben om in de groepsfase van de Champions League te geraken. Maar daarvoor gaan ze het team wel moeten versterken in alle linies. En ze moeten hun status van topclub bevestigen, dat weet ook CEO Sven Jaecques.

De bestuurder van Antwerp was gisterenavond nog nuchter genoeg om dat te beseffen. "We gaan dit gebruiken om nog te versnellen. Dit is niet het einde, dit is nog maar het begin", liet Jaecques optekenen.

Hij beseft dat het een drukke zomer zal worden voor hem en Marc Overmars. "Antwerp is één van de grootste clubs in België. We moeten daar vanaf nu elk jaar staan: meedoen voor de titel, Europees spelen en zo ver mogelijk geraken in de beker. We zijn er klaar voor."