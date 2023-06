Gerkens zag kampioenengoal niet: "En ik dacht dat we het mooiste moment al meegemaakt hadden"

Pieter Gerkens zat de voorbije maanden aan de kant met een hamstringblessure. De goal van Toby Alderweireld zag hij niet live.

De spelers die vanuit de tribune de wedstrijd moesten volgen of op de bank zaten gingen in de blessuretijd naar de catacomben van het stadion en misten zo de kampioenengoal van Toby Alderweireld.

“Eerlijk gezegd geloofde ik er niet meer in. We stonden in de tunnel en moesten ruimte maken voor de reservespelers van Genk die al aan het vieren waren”, klinkt het bij Gerkens in Het Belang van Limburg. “Op een bepaald moment werd het plots stil en zagen we iedereen van Antwerp naar het uitvak stormen. Wat een geweldige ontlading”, voegt hij er aan toe.

Want eigenlijk had The Great Old al zijn moment van het jaar gehad. “Met het winnende doelpunt van Vermeeren tegen Club Brugge dacht ik dat we ons mooiste moment van dit seizoen al hadden meegemaakt, maar dit was toch nog de overtreffende trap daarvan.”

Medelijden had Gerkens alvast niet met zijn ex-club. “Het is natuurlijk zuur voor hen, maar ik kan niet zeggen dat ik het jammer vind dat wij de titel hebben gewonnen. Deze keer zijn wij het, volgend jaar is het misschien weer aan hen.”