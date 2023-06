Vrancken spreekt doodstille kleedkamer toe: "Er was maar één ploeg die de titel verdiende"

De ontgoocheling bij Genk was groot. De kans om kampioen te worden diende zich zeker aan, maar Toby Alderweireld gooide roet in het eten. Achteraf sprak Wouter Vrancken zijn spelers toe en trachtte de juiste woorden te vinden.

"Wat kan ik zeggen? Emoties, we waren twee minuten van de titel. En ook, wanneer je dit vandaag bekijkt, is er maar één team dat de titel verdiende. En dat waren wij. Maar het resultaat is bekend. De ballen die ze vooruit trapten, vielen juist voor hun voeten", aldus Vrancken.

"Het is moeilijk, maar ik ben zo trots op jullie. Zoals we voor de match al zeiden. We zijn samen gestart en hebben samen gewerkt, met goeie mentaliteit van de eerste sessie. Altijd een goeie werkethiek."

"Er was veel kritiek na vorig jaar, op het fysieke en het tactisch. We waren het beste team dit jaar. Als de eerste emotie voorbij is, moeten we daar trots op zijn. Alles wat ik kan zeggen: bedankt voor dit jaar. Het was heel mooi om met jullie te werken."