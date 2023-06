Vandenbempt met grote lof voor de architect van Antwerp: "Geweldig" en "Chapeau"

Het succes heeft veel vaders, maar er is er toch eentje die bij Antwerp extra in de verf mocht gezet worden. Mark van Bommel veroverde in zijn eerste seizoen in België de beker en de titel. En dat met een ploeg die door velen niet gezien werd als de kwalitatiefst sterkste van het land.

Natuurlijk had Van Bommel wel heel sterke spelers. "Elke kampioen steunt op zijn centrale as. Jean Butez is wellicht de beste doelman in de competitie. Voor Toby Alderweireld komen we wierookvaten tekort, alle superlatieven zijn op zijn plaats. Hij is de sleutelfiguur van Antwerp", analyseert Peter Vandenbempt bij Sporza.

"Vanaf de winterstop was er ineens Arthur Vermeeren, de ontdekking van het seizoen. En voorin heb je uiteraard Vincent Janssen, een werker en een doelpuntenmaker. Hij is de kapstok waaraan het elftal is opgehangen."

Maar het werk van Van Bommel met die jongens mag niet onderschat worden. "Antwerp beschikte niet over de meest kwalitatieve of breedste kern. Van Bommel heeft die wel geweldig gemanaged. Denk maar aan de fratsen van Nainggolan, de balorige Michael Frey en de vele blessures."

Door blessures leek de bank soms niet sterk genoeg en kwam de vraag wie nog het verschil kon maken omdat er geen spitsen meer waren. "Het is geen geweldig idee om in de slotminuten een centrale verdediger naar voren te sturen, maar ze hadden er wel op getraind. Dat is uniek. Chapeau!"