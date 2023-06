Vrancken staat nu voor gigantische opdracht bij KRC Genk: "Met die woorden ben je naar de spelers toe niets"

Eén van de zwaarste opdrachten in de carrière van Wouter Vrancken, is misschien wel bij Genk deze teleurstelling verwerken. In minuut 93 was zijn ploeg kampioen. In minuut 94 niet meer.

"Op twee minuten van het einde hebben we de titel vast", beseft de trainer van de ploeg die uiteindelijk vicekampioen geworden is. "Eén bal die slecht valt wordt goed binnengetrapt: dat maakt het verschil. Je moet proficiat zeggen tegen de jongens, want ze hebben weer kwaliteit en mentaliteit gebracht."

Vrancken was verheugd over de manier waarop er gespeeld werd en de wijze waarop gescoord werd. "Als je onze doelpunten bekijkt: daar zit snedigheid, snelheid en kwaliteit in. Ongelooflijk wat de jongens week na week brengen. We zouden het super verdiend hebben."

Veel gebeurd in één seizoen

Want wat een seizoen is het geweest. "Als je terugkoppelt naar de eerste training en de eerste speeldag, naar alle jongens die vertrokken zijn en alles wat er gebeurd is, is het een mooi compliment dat we op twee minuten van de titel stonden. Er was een schitterende werkethiek, ook op de trainingen en bij dingen rond de wedstrijden."

© photonews

"Chapeau hiervoor, maar met die woorden ben je naar hen toe nu ook niets", weet Vrancken ook wel. "Uiteindelijk is dit een harde ontgoocheling. Ook voor de staff, ik moet de stafleden overigens heel hard bedanken. Ik ben fier dat we nog tweede geworden zijn, maar de laatste twee minuten waren er te veel aan."

Welverdiende vakantie

Hoe moet dit in hemelsnaam verwerkt worden? "De jongens krijgen nu een welverdiende vakantie. Iedereen mag vertrekken. Er gaan ook veel spelers weg met de nationale ploeg. Zij moeten zo snel mogelijk kunnen genieten van vrije dagen."

Het zal sowieso al vroeg genoeg opnieuw 'werkendag' zijn voor Genk. "Het is geen voordeel dat het seizoen weer zo vroeg begint. Twee spelers zijn ook opgeroepen voor de Gold Cup. Om eind juni weer opgeladen te zijn, zal geen probleem zijn, maar nu is het moeilijk."