Mama Alderweireld verklapt wat haar zoon zei toen hij terugkeerde naar België: "Maniakaal voor gewerkt"

Toby Alderweireld heeft veel te danken aan zijn mama, Marina Buyle. Zij weet ook wat hij er allemaal voor gedaan heeft om kampioen te worden met de club van zijn stad. "Hij heeft heel veel heimwee gehad in de jaren bij Ajax, Atlético en Tottenham", gaf ze aan.

Maar toen hij terug kwam, was het maar voor één doel: kampioen worden. "Ik wil echt prijzen pakken, mama”, zei hij tegen Marina. “Ik ken mijn zoon, hij méénde dat", vertelt Marina in GvA. "Hij heeft er ook maniakaal voor gewerkt."

"Zich nog eens afgebeuld, en nog eens. Opgebokst tegen de vooroordelen, dat ook. Dat hij het niet meer nodig had, zeiden ze. Dat hij afgeschreven was. Hij heeft er alles aan gedaan om het tegendeel te bewijzen."

Het werd zelfs de dubbel en dat is zeldzaam in België. "Zelfs in zijn eigen stoute dromen had hij nooit gedacht dat hij dat zou klaarspelen. Zondag na de match kwam hij even tot bij mij. Hij was dood- en doodmoe zei hij. En hij bleef maar met zijn hoofd schudden. Hij kon het niet geloven. Hij besefte maar niet wat hij had klaargespeeld. Eerlijk gezegd, het dringt een dag later bij mij ook nog niet helemaal door.”