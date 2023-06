Union diep in de put na "tien minuten te veel": "Meer punten gepakt dan de kampioen! Zuur!"

Veertig minuten lang was Union SG virtueel landskampioen. De laatste vijf minuten waren er echter te veel aan. Een klap die aangekomen is, want de ploeg valt deze zomer waarschijnlijk uit elkaar en er moet opnieuw gebouwd worden. CEO Philippe Bormans had het er moeilijk mee.

De spelers waren ontroostbaar, maar ook de sportieve leiding. Karel Geraerts wou zondagavond niet antwoorden op vragen over zijn toekomst. Philippe Bormans moest door de zure appel bijten en uitleg komen geven. "Dit komt heel hard aan, daar moeten we eerlijk in zijn", zuchtte hij. "Wij hebben het niet afgemaakt en Club lag op de loer op de tegenaanval." Hij beseft ook dat hij deze zomer werk zal hebben om samen met Chris O'Loughlin een competitief team op de been te brengen dat deze prestaties kan herhalen en misschien overtreffen. "De spelers hebben nog één keer alles gegeven, maar ze kwamen toch nog te kort. Tien minuten, dat was het verschil. De harde realiteit is wel dat we slechts derde zijn." De komende dagen zullen er zijn van bezinning. "De Pro League en Eleven zullen heel tevreden zijn met de spannende ontknoping, maar het is een beetje zuur dat wij uiteindelijk meer punten hebben gepakt dan de uiteindelijke kampioen."