📷 'Club Brugge deelt Union SG tweede tik uit in drie dagen tijd'

Club Brugge won zondag op bezoek bij Union SG. Nu haalt het ook nog een speler weg bij de Brusselaars.

Club Brugge neemt Mohamed Salah El Boukammiri, de 19-jarige naamgenoot van de Egyptische superster van Liverpool, over van Union SG.

Hij speelde dit seizoen nauwelijks mee in het eerste elftal. In Brugge is het de bedoeling dat hij in actie komt bij Club NXT, de beloftenploeg van blauwzwart.

De aanvaller tekende een overeenkomst voor twee seizoenen, zo laat Club Brugge weten op zijn website.