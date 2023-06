De Mil legt uit waarom Club Brugge absoluut nog wou winnen: "Het begon me te irriteren"

Club Brugge heeft in extremis de droom van Union SG aan diggelen geschoten. Wie dacht dat blauw-zwart zijn sportieve plicht niet ging doen, kwam bedrogen uit. Vanuit Antwerp mogen ze - ondanks de wensen van de Brugse fans - een bedankkaartje schrijven.

De fans wilden immers Antwerp niet kampioen zien spelen, maar daar had Rik De Mil lak aan. "Kijk, niemand kan zeggen dat wij het niet fair gespeeld hebben", aldus de coach. "De voorbije weken zag ik verschillende verklaringen dat we het al uit handen gaven. Dat we voor de ene of de andere ploeg goed deden."

"In het begin lette ik daar niet op, maar de laatste dagen begon het me te irriteren. Wij geven geen goals weg. Wij maken fout, ja, maar dat gebeurt in voetbal. Wij hebben onze plicht gedaan. En ik ken alle drie de andere trainers en ik had het hen allemaal gegund, maar voetbal speel je op het veld en daar moet je je plicht doen."

De Mil liet ook nog een paar jonge gasten opdraven en die deden het goed. "Die jongens krijgen niet zomaar hun kans hé. Het is niet dat we er hier en daar eentje gaan plukken. Die hebben het allemaal bewezen de voorbije weken op training."