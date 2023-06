Bij Union zochten ze naar verklaringen: "Dat is het enige dat we moeten onthouden"

Amani Lazare kon niet getroost worden. De middenvelder was één van de eersten die het Dudenpark verliet. Terwijl zijn ploegmaats nog handtekeningen aan het uitdelen waren, sloop hij weg via de achteruitgang. Al gaf hij wel eerst zijn relaas van het gebeurde.

Amani was aan het einde van de wedstrijd nog op zoek naar de redenen voor de nederlaag, die de titel aan de Union kostte. "We weten dat wanneer we aan het einde van de wedstrijd komen, er altijd meer spanning en stress is. Er is vermoeidheid. Het is ook daarom dat we dit doelpunt tegen binnen kregen", zei hij.

Helaas profiteerde de Union niet van het gelijkspel tussen Genk en Antwerpen. "Of ik wist dat Antwerp aan het verliezen was? Wij wisten het niet, maar we zagen het publiek elke keer reageren. We wisten dat we vandaag gewoon moesten winnen", vervolgde Lazare. "Mijn gevoel? Ik denk nog niet aan het seizoen dat we net hebben gehad. Iedereen is erg teleurgesteld."

Dat ze de tweede goal niet scoorden, was de belangrijkste reden. Bij 2-0 zagen we Club niet meer terugkomen. "Ik denk dat dat het enige punt is om te onthouden. We hadden kansen in de eerste helft, ook in de tweede."

Lazare heeft geen intentie om te vertrekken, maar houdt alle opties open. "Ik sta nog steeds onder contract bij Union. Ik ben hier gelukkig. Maar je weet maar nooit. Ik vermoed dat er deze zomer interesse zal zijn."