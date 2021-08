Union krijgt deksel zwaar op de neus na wereldgoal Sobol: Club op diefje met 3 punten weg

Gemorst met de kansen! We schreven vorige week nog dat er veel ploegen het moeilijk gaan krijgen tegen Union Saint-Gilloise. Tegen Club Brugge bevestigden de Brusselaars die observatie met fris van de lever en verticaal voetbal. Maar een wereldgoal/zondagsschot van Edouard Sobol besliste de match.

Wie dacht dat alleen Anderlecht problemen ging hebben met Union had duidelijk niet naar de manier van spelen van de Brusselaars gekeken vorig seizoen. De Unionisten hebben een stevig blok, een creatief middenveld en twee razendsnelle en aartsgevaarlijke spitsen.

Union snijdt erdoor

Na paars-wit over de knie gelegd te hebben, bezorgden Undav en Vanzeir ook de Brugse verdediging - die nog wat hoger staat - heel wat moeilijkheden. Na een kwartier had Vanzeir al twee keer alleen voor Mignolet gestaan, maar de Limburger miste eerst en twijfelde daarna te lang.

© photonews

Club Brugge kon daar weinig tot niets tegenover stellen. Eén schot van Vormer ja. Union vond de ruimtes blindelings. Een geolied geheel van bij het begin van het seizoen. Mazzu stelde voor de tweede week op rij zijn 1B-team op en aankopen Avenatti, Marcq, Lazare en Nieuwkoop zullen hun tenen mogen uitkuisen om in de ploeg te geraken.

Gedreven door een enthousiaste aanhang verzwakte Union niet die eerste helft. Undav en Teuma hadden ook nog grote kansen. De geroemde verdediging van Club zag sterretjes. Dost moest de prijs betalen voor de zwakke eerste helft en Clement zette met Sobol een extra verdediger op het veld. Da's wel een teken van respect.

Verticaal voetbal

En op het uur moest Vanaken proberen de meubelen te redden. Er werd geschoven dat het een lieve lust was om toch maar een oplossing te vinden. Vincent Kompany vroeg ons gisteren nog wat we bedoelden met verticaliteit. Wel Vincent, dit dus. Bij de buren mogen ze de video's eens opvragen. Mazzu zal er wel niets op tegen hebben.

Club bleef traag en voorspelbaar in de aanval. Clement heeft nog heel wat werk voor de ploeg klaar is voor de Champions League. Maar toch gingen de drie punten mee naar Brugge. Na een hoekschop nam Sobol de bal in één tijd op de slof en het leer verdween fantastisch in doel. Op een diefje, dat zeker. Maar Union had zijn kansen moeten afmaken. Dit had een heel ander verhaal kunnen zijn.