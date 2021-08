Standard heeft eerste, felbevochten driepunter van het seizoen beet

Zulte Waregem en Standard hadden op speeldag 1 gelijkgespeeld tegen respectievelijke OH Leuven en KRC Genk en wilden dus maar wat graag hun eerste driepunter van het seizoen boeken. Of dat tot veel spektakel leidde?

De supporters zijn terug in de stadions en dat zullen we ook in Waregem geweten hebben, waar het Regenboogstadion bijwijlen al kolkte zoals in de hoogdagen. En of ze blij waren eindelijk terug hun ding te kunnen doen.

Matig begin, dubieuze strafschop

Dat ze aan het einde van de eerste helft zangstondes moesten aanheffen voor Olivier Deschacht - ex-speler en nu als toeschouwer aan de Gaverbeek - zegt wel iets over het niveau dat we voorgeschoteld kregen op de grasmat.

© photonews

© photonews

Bastien had de reflexen van Bostyn een keertje getest, Vossen had aan de overkant een bal voorlangs getrapt en Dompé had een paar keer uitgepakt met een kwieke dribbel. Mbaye Leye had meer werk met alle oude bekenden groeten voor, tijdens en na de wedstrijd dan de samenvatting van de match kan duren.

De oefenmeester van Standard had voor dezelfde elf namen van vorige week gekozen, bij Essevee moest Dury noodgedwongen bijsturen. Van Aken was geschorst, waardoor Hubert een rijtje naar achteren schoof, de veldbezetting wat anders werd en Gano voorin in de ploeg kwam.

Ontploffing na de pauze

Na de pauze kregen we beterschap. De bezoekers kwamen vanop de stip snel op voorsprong, al was de elfmeter op zich net als vorige week in Leuven discutabel te noemen. De VAR kwam niet tussen, Klauss zette Bostyn op het verkeerde been.

Muleka was daarvoor al eens met een waarschuwing gekomen, na het doelpunt was het Zulte Waregem dat wakker schoot. Sormo en Dompé dweilden de flanken af, maar zagen al hun pogingen gestuit, Govea van zijn kant trapte net naast.

© photonews

© photonews

De vlam zat in de pan: Gano kopte wat later een grote kans naast, de ingevallen Berahino vond wat later Bodart op zijn weg naar de gelijkmaker. Die kwam er een dik kwartier voor tijd alsnog: Sissako kopte een vrije trap van Dompé tegen de touwen.

De thuisploeg drukte door en Gano, Hubert en Sissako kwamen bijwijlen zeer dicht bij een doelpunt, maar het was aan de overkant dat Tapsoba een voorzet van de ingevallen Donnum tegen de touwen kon werken: 1-2, een gevleide overwinning voor de Rouches.