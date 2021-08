Essevee al tweede week op rij benadeeld, Francky Dury reageert: "Wil geen polemiek starten, maar ..."

Zulte Waregem verloor in eigen huis van Standard met 1-2. Een strafschopgeval beroerde achteraf de gemoederen.

"De strafschop was geen strafschop", zag Francky Dury het heel duidelijk. "Louis zegt dat hij de bal raakt, we hebben het in 1-2-3 bekeken."

Geen polemiek

"Met de hele staf en de spelers: allemaal samen hebben we die fase bekeken en hij raakt de bal. Ik kan niet begrijpen dat iemand in Tubeke zegt dat de bal niet geraakt is."

"Het is de tweede keer in twee weken, dit is niet ernstig. Ik heb VAR-momenten gezien op het EK, dat was allemaal goed en zonder discussie. Ik wil geen polemiek starten, maar we moeten er toch over praten."