Nieuwkomer Seraing boekt eerste zege van het seizoen tegen zwak KV Mechelen

Seraing heeft KV Mechelen geklopt met 1-0. Het toonde veel grinta en gaf amper iets weg. KV Mechelen speelde een zwakke wedstrijd.

De wedstrijd kwam traag op gang tot KV Mechelen zichzelf in de voet schoot. Souza speelde een bal te zwak terug op Gaetan Coucke. Maziz zat ertussen en bood Seraing-spits Mouandilmadji de 1-0 aan. De bezoekers probeerden te reageren, maar slaagden daar niet in.

Seraing toonde een goede teamgeest. De spelers van coach Jordi Condom liepen alle gaten dicht en Mechelen kon geen kansen creëren. De Luikse club kwam er zelf ook soms gevaarlijk uit. Jallow was er vlak voor rust dicht bij met een spectaculaire omhaal, maar tot scoren kwam Seraing niet meer.

Zelfde spelbeeld na de rust

Na de rust kwam er niet veel verandering in het spel van Mechelen. Seraing kwam amper onder druk. Op het uur besloot Wouter Vrancken dan om er twee frisse krachten in te gooien. Engvall en Storm kwamen Hairemans en Druijf vervangen. Zij konden het spelbeeld niet veranderen. De grootste kans was nog voor Mechelen-verdediger Sandy Walsch, maar zijn schot werd van de lijn gehaald.

Mechelen toonde zich vorige wedstrijd heel sterk tegen Antwerp, maar vandaag ontbrak er precies creativiteit en wilskracht. Seraing daarentegen toonde zich een stugge tegenstander. Er zullen dit seizoen niet veel ploegen graag naar Stade du Pairay afzakken.