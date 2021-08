"Waren niet op de afspraak" en "Hebben ons laten vangen"

De ontgoocheling was groot bij KV Mechelen na de nederlaag bij Seraing. De spelers waren dan ook erg teleurgesteld achteraf.

Vorige week zette Mechelen tegen Antwerp nog orde op zaken, nu werd niet meer hersteld van een zwakke start tegen Seraing.

Laten vangen

"We waren net als vorige week niet scherp begonnen en waren te traag en te weinig aanwezig", aldus een kritische Rob Schoofs.

"Er was geen snelheid, geen beweging en geen agressiviteit. Het was een slechte wedstrijd van ons, punt. We hebben ons laten vangen."