Wouter Vrancken furieus: "Grootste ontgoocheling uit mijn carrière"

De grootste ontgoocheling uit zijn carrière bij KV Mechelen. Wouter Vrancken heeft de ferme woorden allerminst gespaard.

"We waren niet klaar voor deze wedstrijd. Het was gewoon echt niet goed genoeg", aldus Wouter Vrancken na de nederlaag bij Seraing.

Ontgoocheling

"Het is de grootste ontgoocheling uit mijn carrière. De mentaliteit was ook niet goed, we waren niet het echte Mechelen."

"Ik heb het er in de kleedkamer meteen over gehad. We gaan hard werken deze week, want we moeten volgende week wél klaar zijn."