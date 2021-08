Jordi Vanlerberghe na pijnlijk verlies in Seraing: "We speelden te hautain"

KV Mechelen ging zaterdagavond met de billen bloot bij nieuwkomer Seraing. Jordi Vanlerberghe en co verloren met 1-0.

Vinicius Souza kreeg de 1-0 wel heel gemakkelijk cadeau van Mechelen. “Een foutje kan gebeuren, maar we hebben te weinig weerbaarheid getoond”, zei Vanlerberghe aan HLN.

KV Mechelen liet het compleet afweten in Seraing. “Het was over de hele lijn niet goed genoeg”, aldus de centrale verdediger. “Zowel verdedigend als offensief waren we onszelf niet. Deze nederlaag moeten we onszelf verwijten. Kijk, ik heb er geen probleem mee om op onze waarde geklopt te worden, maar vandaag kwam het aan op mentaliteit.”

Daarmee verspeelt KV Mechelen de drie extra punten die het vorige week pakte. “Hét probleem vandaag was dat we niet nederig genoeg waren. We hebben te hautain gevoetbald. Nochtans zit dit niet in het DNA van deze ploeg. Het gevoel dat het wel zou lukken overheerste. Dit maakt de zege van vorige week tegen Antwerp gewoon ongedaan.”