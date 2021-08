Alweer twijfels over strafschop tegen Zulte Waregem: "Wat doen ze in Tubeke? Misschien zijn er leukere dingen op tv"

Zulte Waregem verloor in eigen huis met 1-2 van Standard. Over de arbitrage was alweer een en ander te vertellen, want net als vorige week kreeg Essevee een discutabele strafschop tegen.

"Volgens mij was het geen strafschop", opende Zinho Gano de debatten na Zulte Waregem - Standard. Daarin bijgestaan door David Hubert. "Discutabel? Dat is het minste wat je kan zeggen. Er zal nu wel weer een excuus komen zoals vorige week, maar daar kopen we niets mee achteraf." Discutabel "Als je tijdens de match zegt dat het 100% zeker is dat hij de bal niet raakt, maar dan zie je de beelden ... Wat doen ze daar in Tubeke nu?" "Misschien zijn er leukere dingen op televisie dezer dagen om naar te kijken dan de wedstrijd?", klonk het scherp.