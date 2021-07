KV Oostende toont veerkracht en zadelt Genk met een op zes op na spektakelstuk: 3-4

KV Oostende heeft zijn eerste driepunter beet. De kustboys maakten in een knotsgekke match een 2-0 en 3-2 achterstand ongedaan in de Luminus Arena. Het waren hoekschoppen en gemiste kansen die Racing Genk uiteindelijk de das omdeden.

Opschudding bij het bekijken van het wedstrijdblad: dat Arthur Theate bij KV Oostende niet meer van de partij, lag in de lijn der verwachtingen. Maar ook aan de overzijde een grote (sic) afwezige. Paul Onuachu kwam niet in actie. Een lichte blessure of transferitis?

Beide ploegen trakteerden de 5000 fans vanaf minuut één op een erg boeiend kijkstuk. KV Oostende kwam zich allerminst ingraven en zorgde via een gretige Gueye en Boonen al snel voor dreiging. Genk liet de bal vlot rondgaan, maar vond nauwelijks gaten in de Oostendse organisatie. In minuut twintig werd Trésor knap vrijgespeeld. De aanwinst zwierde het leer gepast voor doel, Heynen knikte de 1-0 tegen de touwen.

Tien minuten later kon de bekerwinnaar voor een tweede keer juichen. Dessers troefde Hendry -weliswaar met een klein zetje- kinderlijk eenvoudig af en begon aan een lange rush. Op het ideale moment legde de spits de bal breed tot bij Bongonda, die koeltjes afwerkte. Knap doelpunt, al zal Alexander Blessin daar anders over denken.

KV Oostende tegen het canvas? Niets van. Nauwelijks een minuut later kreeg Capon te veel vrijheid op zijn rechterkant. De ervaren rot kapte met wat meeval Arteaga uit en legde de bal opzij tot bij Kvasina, die de aansluitingstreffer maar binnen te duwen had. Capon liep bij die actie overigens een blessure en moest niet veel later noodgedwongen naar de kant.

Genk en hoekschoppen...

Meteen na de pauze was alles te herdoen voor Racing Genk. Een Oostendse hoekschop werd door Kvasina verlengd, Gueye knikte binnen: 2-2. Ook op Standard slikte Genk al een doelpunt bij een hoekschop.

Genk trok er zich weinig van aan en schroefde het tempo op. Mike Trésor pakte uit met een schitterend nummertje, maar Hubert bracht goed redding. Het begin van een dolle vijf minuten, waarin Ito (2x) en Sadick dicht bij een derde Genks doelpunt kwamen. Een derde Genks doelpunt kon niet uitblijven... En dat was ook het geval. Trésor schilderde een hoekschop op het hoofd van... Bongonda. De flankaanvaller zag de bal overhoeks tegen de touwen rollen: 3-2.

Het antwoord van KV Oostende, dat zich enorm veerkrachtig toonde, kwam er meteen en andermaal via een hoekschop. Rocha vond aan de tweede paal de pas ingevallen Ambrose en het stond 3-3. Andermaal werd Genk genekt na een hoekschop, onwaarschijnlijk. De reactie van Genk kwam er niet toevallig via Trésor en Bongonda, die in het zijnet besloot.

Dessers mist, Oostende profiteert

Mike Trésor bleef een gesel voor de KVO-defensie. Met nog twintig minuten op de klok bediende hij Dessers, die de unieke kans liet liggen. Ook een vrije kopkans op aangeven van Preciado werd door Dessers niet benut. Racing Genk bleef naar voren stormen, maar tegelijkertijd bleef het uitkijken voor de kustboys. Boonen knalde met zijn linker niet ver naast.

Een minuut later was de ommekeer wél compleet. Een afgeslagen hoekschop (!) belandde op het hoofd van Jäkel, die de bal tot ieders verbazing voorbij Vandevoordt in het zijnet zag belanden: 3-4!

Genk ging met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar Oostende trok de onverhoopte driepunter over de streep in de Luminus Arena. Een opsteker van jewelste voor de troepen van Blessin, Genk blijft achter met één op zes. Dinsdag staat de levensbelangrijke confrontatie met Shakhtar Donetsk op het programma.