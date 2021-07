John van den Brom geeft meer uitleg bij ontbrekende Paul Onuachu: "Als hij niet meer lacht..."

Geen Paul Onuachu bij KRC Genk. De Gouden Stier van afgelopen seizoen was niet fris in het hoofd en werd in onderling overleg aan de kant gehouden. "Als Paul niet meer lacht, dan weet je dat er iets niet goed zit."

In de Supercup en vorige week stond Paul Onuachu aan de aftrap, vrijdag werd de Genkse doelpuntenmachine aan de kant gehouden. Na afloop gaf John van den Brom meer duiding bij het ontbreken van zijn aanvalsleider. "Ik heb heel de week met Paul getraind. In mijn ogen was hij niet klaar om te spelen. Toen ik hem daarmee confronteerde, bevestigde hij mijn vermoeden. Hij gaf aan dat hij niet 100 procent fris in zijn hoofd was. Met iemand als Cyriel Dessers achter de hand is de keuze dan snel gemaakt", aldus Van den Brom.

"Ik vond Cyriel overigens echt een goeie wedstrijd spelen, hij gaf goed invulling aan de nummer negen. Jammer dat hij niet gescoord heeft."

Waarna John van den Brom toch nog wat dieper inging op de afwezigheid van Paul Onuachu. "Dit heeft niets met een transfer te maken, maar die jongen is niet fris in zijn hoofd. En dat kan! Als een extravert iemand als Paul niet meer lacht, dan weet je dat er iets niet goed zit", besluit John van den Brom, die in het midden liet of Onuachu komende dinsdag tegen Shakhtar Donetsk beschikbaar zal zijn.