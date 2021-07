John van den Brom baalt van tegengoals en nederlaag, maar: "Manier waarop we voetbalden, vind ik belangrijker"

Een op zes, dat is de magere balans voor Racing Genk na twee competitiewedstrijden. Te weinig op basis van het geleverde spel, daar is iedereen het over eens. Maar de vele gemiste kansen en de tegendoelpunten na hoekschop braken John van den Brom en co heel zuur op.

De Nederlandse coach van Genk was na afloop terecht tevreden met wat zijn ploeg in balbezit op de mat legde. Het leverde uiteindelijk een resem kansen en drie doelpunten op. Onvoldoende voor puntenwinst, zo bleek. "Puur voetballend hebben we een goede wedstrijd gespeeld. En dat klinkt eigenlijk heel zuur na een 3-4 nederlaag."

Verdedigend hadden Sadick en McKenzie hadden de zaakjes goed op orde tegen Kvasina en Gueye. Toch moest Maarten Vandevoordt, die niet zijn beste wedstrijd keepte, vier keer de bal uit zijn net vissen. "Ik vond ons erg goed verdedigen, tot aan de zestien... In de eigen box presteerden we onder ons niveau", alsdus Van den Brom. "Bij die eerste goal stonden we erbij en keken we ernaar. En laat ons maar zwijgen over die stilstaande fases..."

Ondanks de nederlaag en magere één op zes maakt Van den Brom zich allerminst met een klein hartje op voor de wedstrijd van dinsdag tegen Shakhtar Donetsk, in de voorronde van de Champions League. "Panikeren doe ik zeker niet. Ons spel geeft me veel aanknopingspunten, ik ben zeker dat het goed zal komen. Eerlijk, de manier waarop we hier vanavond gevoetbald hebben, vind ik belangrijker dan het resultaat", besluit John van den Brom.