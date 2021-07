Genk slikt tegen KV Oostende drie doelpunten na een hoekschop: "Nu gaat zoiets een eigen leven leiden"

KV Oostende toonde veerkracht in de Luminus Arena en won uiteindelijk met 3-4. Genk slikte liefst drie doelpunten na een hoekschop, tot ergernis van John van den Brom. "Vorig jaar incasseerden we volgens mij maar twee of drie goals na een stilstaande fase..."

Het werd een frustrerende avond voor Vandevoordt en co. Genk gaf nauwelijks kansen weg, maar de jonge doelman mocht toch vier keer de bal uit zijn net vissen. Liefst drie keer scoorde KV Oostende na een hoekschop. Ook in de Supercup en afgelopen week tegen Standard kreeg Genk een doelpunt binnen na corner.

"Laten we zwijgen over die stilstaande fases", zuchtte een ontgoochelde John van den Brom na afloop. Ik denk dat we vorig jaar twee of drie keer een doelpunt incasseerden op die manier... en nu is dat voor de derde wedstrijd op rij het geval. Dan gaat zoiets een eigen leven leiden. Of we Onuachu ook daar gemist hebben? Ook zonder Paul moeten we dit soort acties kunnen oplossen. In de eigen box hebben we gewoon onder niveau gepresteerd."

"Te laks"

Ook Cyriel Dessers zocht maar vond geen verklaring voor het wankele verdedigen bij standaardsituaties. "Vreemd, want vorig seizoen vond ik ons net heel stabiel daarin. We missen wel wat gestalte, maar dat is het probleem niet. Als je al gepakt bent op een hoekschop, moet je die over-mijn-lijk-mentaliteit tonen... De alarmbellen moeten dan afgaan bij een nieuwe hoekschop, maar we waren duidelijk te laks, zonder één speler in het bijzonder met de vinger te gaan wijzen", besluit de spits van Genk.