Blessin (KVO) ziet zijn ploeg rug rechten tegen Genk: "Na de 2-0 dacht ik: wat een klotestart van het seizoen"

KV Oostende pakte in een spektakelstuk de drie punten mee uit de Luminus Arena. De kustboys toonden veerkracht na de Genkse voorsprong. Efficiëntie op stilstaande fases én een sterk keepende Hubert zorgden ervoor dat het uiteindelijk 3-4 werd.

Zeven doelpunten, heel de wedstrijd op en af aan een naar Belgische normen verschroeiend tempo. Genk-KV Oostende was een wedstrijd om van te smullen voor de neutrale voetballiefhebber. "Pfff, wat een spektakel", pufte KVO-coach Alexander Blessin."Ik vond ons de eerste helft echt niet goed spelen. Ito en Bongonda deden ons pijn door goed te bewegen in de ruimtes. Na die 2-0 dacht ik: wat een klotebegin van het seizoen."

Ondanks de opdoffer van vorige week en de dubbele achterstand tegen de bekerwinnaar, veerde KV Oostende toch op. "Die snelle 2-1 gaf ons het geloof om terug te vechten. Na de rust speelden we iets beter, al moeten we ook onze keeper feliciteren. Ondanks drie tegendoelpunten hield hij ons enkele keren recht. Mijn spelers toonden een ongelooflijke mentaliteit."

Filosofie

Na het vertrek van heel wat sterkhouders heeft KV Oostende nu al een erg knappe en deugddoende zege beet. Op de manier die we sinds vorig jaar gewoon zijn van hen: veel energie, strijdlust én met de blik vooruit. "Dat is mijn filosofie, ook al zijn er vijf spelers vertrokken. Je ziet dat we gedurende de match nog veel fouten maken, dus we hebben nog wel wat werk voor de boeg. Laat ons nu vooral niet gaan vergelijken met vorig seizoen, dat heeft geen enkele zin", besluit de aimabele Duitse coach van KV Oostende.